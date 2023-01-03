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16 минут назад

Ремейк System Shock действительно выйдет в марте этого года

Игромания.ру

Nightdive Studios официально подтвердила новое окно релиза ремейка System Shock — март этого года. Напомним, что изначально игру планировали выпустить до конца 2022-го, но в октябре пользовали заметили намёк на перенос.

Ремейк System Shock действительно выйдет в марте этого года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как сообщают разработчики, объём и масштаб проекта резко изменились за последние несколько лет, а сотрудничество с Prime Matter позволило им сосредоточить силы на различных улучшениях, исправлениях ошибок, поддержке локализации и общей полировке игры.

Также Nightdive Studios рассказала о нескольких свежих особенностях ремейка: для доступа к закрытым областям нужно сканировать карты; «Цитадель» претерпела некоторые изменения; на более поздних уровнях игрок встретится с новыми вариациями врагов; Диего будет несколько раз появляться по ходу игры; авторы обновили эффекты для оружия, в том числе для плазменной винтовки; каждый противник имеет полностью настраиваемую модель расчленения.

Ремейк System Shock создаётся с нуля для PC, Xbox и PlayStation. Разработчики сохраняют классический игровой процесс, но при этом меняют графику, перезаписывают звуки и музыку, перерабатывают интерфейс и обновляют элементы управления. Страница игры в Steam недоступна в России, но в игре заявлены русские субтитры и интерфейс.

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