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1 час назад

Раскрыта более точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Ferra.ruиещё 2

Официальный аккаунт игровой церемонии The Game Awards опубликовал пост, в котором назвал игры, которые выйдут в I половине 2023 году. В их числе оказался и долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2.

Раскрыта более точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: Global eSportsGlobal eSports

Таким образом, представители TGA раскрыли планы GSC Game World Studios раньше, чем это сделала сама студия. Напомним, что она до сих пор не назвала каких-то конкретных сроков выхода проекта кроме «2023 год».

Правда, стоит признать, что остаётся неизвестным, является ли информация от The Game Awards до конца достоверной. На странице игры в Steam, например, до сих пор указано, что она выйдет лишь в декабре 2023 года.

С другой стороны, возможно, I половина 2023-го — это сроки релиза игры на Xbox. А на ПК она появится позже.

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