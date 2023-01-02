Второй «Аватар» заработал уже более 1,3 млрд долларов

Сборы фильма «Аватар: Путь воды» в кинотеатрах по всему миру уже превысили сумму в 1,379 млрд долларов. Для достижения такого показателя ленте потребовалось чуть больше двух недель. При этом в середине прошлой недели общие сборы составляли лишь чуть более 1 млрд долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При этом за пределами США и Канады картина уже собрала более $957 млн, а значит планка в 1 млрд долларов будет достигнула уже на этой неделе. Это будет второй фильм, собравший такую сумму, с начала пандемии.