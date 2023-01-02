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44 минуты назад

Создатели Amnesia: The Bunker в свежем ролике показали погружение во тьму

Игромания.ру

Создатели анонсированной в начале декабря Amnesia: The Bunker продолжают традицию выкладывать небольшие атмосферные ролики хоррора. На этот раз, в отличие от демонстрации оружия (у героя игры будет револьвер) или возможностей открыть двери, нам показали постепенное погружение во тьму.

Создатели Amnesia: The Bunker в свежем ролике показали погружение во тьму
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики планируют выпустить Amnesia: The Bunker в марте 2023 года на PlayStation, Xbox и PC. Здесь нам предстоит исследовать заброшенный бункер времён Первой мировой войны. Мы сможем находить и использовать по собственному усмотрению самые разные предметы, поддерживая свет и сражаясь с жуткими противниками.

Герою предстоит найти способ выбраться из бункера. При этом объекты, угрозы и ресурсы должны меняться при каждом новом прохождении. А на исход повлияют принятые нами в процессе решения.

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