Создатели Amnesia: The Bunker в свежем ролике показали погружение во тьму

Создатели анонсированной в начале декабря Amnesia: The Bunker продолжают традицию выкладывать небольшие атмосферные ролики хоррора. На этот раз, в отличие от демонстрации оружия (у героя игры будет револьвер) или возможностей открыть двери, нам показали постепенное погружение во тьму.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики планируют выпустить Amnesia: The Bunker в марте 2023 года на PlayStation, Xbox и PC. Здесь нам предстоит исследовать заброшенный бункер времён Первой мировой войны. Мы сможем находить и использовать по собственному усмотрению самые разные предметы, поддерживая свет и сражаясь с жуткими противниками.