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53 минуты назад

В 2022 году в Steam вышло рекордное число игр

Ferra.ru

В 2022 году в онлайн-магазине Steam было выпущено рекордное количество новых игр.

В 2022 году в Steam вышло рекордное число игр
Фото: SteamSteam

По данным SteamDB, речь идёт о 12 985 новых проектах. Для сравнения, в 2021 году это было 11 566 проектов, а в 2020-м — 9827.

Что интересно, самым продуктивным месяцем 2022 года для Steam-релизов был октябрь. Лишь за один этот месяц в магазин было добавлено 1 260 новых игр. Наименьшее же их количество вышло в феврале — 922 новых релиза.

Портал SteamDB также опубликовал список самых высокооцененных игр 2022 года, в котором первое место занял рогалик Vampire Survivors. Рейтинг одобрения проекта составляет 97,58%.

На втором месте расположилась приключенческая игра Stray, в которой фигурируют рыжеволосый кот и роботы.

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