В 2022 году в Steam вышло рекордное число игр

В 2022 году в онлайн-магазине Steam было выпущено рекордное количество новых игр.

Фото: Steam Steam

По данным SteamDB, речь идёт о 12 985 новых проектах. Для сравнения, в 2021 году это было 11 566 проектов, а в 2020-м — 9827.

Что интересно, самым продуктивным месяцем 2022 года для Steam-релизов был октябрь. Лишь за один этот месяц в магазин было добавлено 1 260 новых игр. Наименьшее же их количество вышло в феврале — 922 новых релиза.

Портал SteamDB также опубликовал список самых высокооцененных игр 2022 года, в котором первое место занял рогалик Vampire Survivors. Рейтинг одобрения проекта составляет 97,58%.