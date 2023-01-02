Команда создателей ремейка Resident Evil 4 совершает «финальный рывок»

Продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси в подводящем итоги года материале японского издания Famitsu отметил, что у игры всё хорошо, а разработка уверенно движется к завершению.

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И команда разработчиков из Capcom прикладывает все усилия для этого «финального рывка», чтобы игра, как и планируется, вышла 24 марта. Также продюсер добавил, что ближе к релизу игроки должны ожидать больше информации о готовящемся проекте, успокаивая всех, что ждать осталось совсем недолго.

При этом инсайдер Dusk Golem предполагает, что в декабре могло состояться некое мероприятие для прессы, которая наверняка поделится своими впечатлениями. Плюс, конечно же, ждём новый трейлер и возможную демоверсию, как это уже бывало с предыдущими частями Resident Evil.