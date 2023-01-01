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5 минут назад

Paradox Interactive поделилась статистикой игроков в своих играх

Игромания.ру

Издательство Paradox Interactive подвело итоги 2022 года, поделившись некоторой статистикой своих игр. На это обратили внимание в сообществе VK, посвящённом проектам компании:

Paradox Interactive поделилась статистикой игроков в своих играх
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Europa Universalis IV против игроков сформировали 230 млн коалиций;

В Surviving the Aftermath на Землю обрушились 230 тыс метеоритных дождей;

В Prison Architect произошло 1,2 млн драк между заключёнными;

В Victoria 3 более 235 тыс государств стали коммунистическими;

В Airlines Manager поднялись в небо 117 млн самолётов, а в Airport Simulator: First Class построили 1,2 млн аэропортов;

В Crusader Kings III было убито более 27 млн персонажей;

В Hearts of Iron IV игроки 227 тыс раз посадили Романовых на трон Польши;

В Cities: Skylines общее население городов составило 395 млрд человек, что в 49 раз больше населения Земли;

В Surviving Mars игроки исследовали 135 тыс «Зелёных Сойлентов», чтобы съедать мёртвых колонистов;

В Stellaris игроки оскорбили 7 млн цивилизаций.

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