Создатель Vampire Survivors признался, что не понимает причины успеха игры

Создатель экшена Vampire Survivors, разработчик Лука Галанте, известный как poncle, в интервью IGN заявил, что не знает, из-за чего его творение пользуется такой огромной популярностью:
«Понятия не имею, и это действительно страшно!»
Галанте признался, что после релиза игры не смотрел на числа, продолжая заниматься улучшением самой игры. Тогда для него важнее всего были отзывы геймеров в Discord и Steam. Также разработчик поблагодарил комьюнити-менеджеров, которые активно общались и продолжают общаться с игроками.
При этом Галанте считает, что число игроков росло и за счёт обладателей Steam Deck — они тоже способствовали успеху игры, хотя, конечно, это не единственная причина успеха Vampire Survivors.
Сейчас игра доступна на PC, iOS и Android, а также Xbox обоих поколений. Причём в 2022 году Фил Спенсер, глава Xbox, провёл в Vampire Survivors более 230 часов.