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43 минуты назад

Создатель Vampire Survivors признался, что не понимает причины успеха игры

Игромания.руиещё 1

Создатель экшена Vampire Survivors, разработчик Лука Галанте, известный как poncle, в интервью IGN заявил, что не знает, из-за чего его творение пользуется такой огромной популярностью:

Создатель Vampire Survivors признался, что не понимает причины успеха игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Понятия не имею, и это действительно страшно!»

Галанте признался, что после релиза игры не смотрел на числа, продолжая заниматься улучшением самой игры. Тогда для него важнее всего были отзывы геймеров в Discord и Steam. Также разработчик поблагодарил комьюнити-менеджеров, которые активно общались и продолжают общаться с игроками.

При этом Галанте считает, что число игроков росло и за счёт обладателей Steam Deck — они тоже способствовали успеху игры, хотя, конечно, это не единственная причина успеха Vampire Survivors.

Сейчас игра доступна на PC, iOS и Android, а также Xbox обоих поколений. Причём в 2022 году Фил Спенсер, глава Xbox, провёл в Vampire Survivors более 230 часов.

Игры,Фил Спенсер,
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