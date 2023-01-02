Создатель Vampire Survivors признался, что не понимает причины успеха игры

Создатель экшена Vampire Survivors, разработчик Лука Галанте, известный как poncle, в интервью IGN заявил, что не знает, из-за чего его творение пользуется такой огромной популярностью:

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Понятия не имею, и это действительно страшно!»

Галанте признался, что после релиза игры не смотрел на числа, продолжая заниматься улучшением самой игры. Тогда для него важнее всего были отзывы геймеров в Discord и Steam. Также разработчик поблагодарил комьюнити-менеджеров, которые активно общались и продолжают общаться с игроками.

При этом Галанте считает, что число игроков росло и за счёт обладателей Steam Deck — они тоже способствовали успеху игры, хотя, конечно, это не единственная причина успеха Vampire Survivors.