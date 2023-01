Авторитетный ресурс перечислил лучшие ПК-игры 2022 года

Один из крупнейших агрегаторов журналистских рецензий Metacritic опубликовал список ПК-игр 2022 года с наивысшими оценками прессы. В рейтинг вошли 40 тайтлов с оценками от 95 до 84 баллов из 100.

Фото: Atlus, Sega Atlus, Sega

В пятерку лидеров вошли полное издание jRPG Persona 5 Royal c результатом 95 баллов из 100, новый проект от создателей серии Dark Souls с 94 баллами Elden Ring, инди-roguelike в ретро-стиле Dwarf Fortress, который получил 93 балла, порт консольного хита God of War с таким же результатом и пиксельная инди-jRPG Chained Echoes c оценкой журналистов 92 балла из 100.

В топ-10 также вошли The Stanley Parable: Ultra Deluxe (90 баллов), Neon White (90 баллов), The Legend of Heroes: Trails from Zero (90 баллов), NORCO (89 баллов), а также Cuphead: The Delicious Last Course (89 баллов).