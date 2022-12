PlayStation Plus Essential: подтвердили список игр в январе

Sony Interactive Entertainment официально анонсировала первую игры PlayStation Plus, которые выйдут в январе 2023 года. Подтверждая недавнюю утечку, январскими играми для PlayStation Plus Essential станут Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5/PS4), Fallout 76 (PS4) и Axiom Verge 2 (PS5/PS4). Три игры будут доступны для получения с 3 января по 7 февраля.

Декабрьские игры PS Plus Essential можно получить до 2 января. Это Mass Effect Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS5/PS4) и Divine Knockout: Founder’s Edition (PS5/PS4). По словам Sony, январский каталог игр для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium будет объявлен «скоро».

Каталог игр PS Plus и классические игры этого месяца включают WWE 2K22, несколько игр Far Cry и Yakuza, Middle Earth: Shadow of Mordor и Middle-Earth: Shadow of War, Ridge Racer 2, Heavenly Sword, Oddworld: Abe’s Exoddus и Pinball Heroes.