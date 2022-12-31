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1 час назад

Вышел трейлер новой Amnesia

Droidnews

В сети появился новый трейлер Amnesia: The Bunker. Небольшой ролик посвятили взлому дверей. Поскольку главный герой будет не раз оказываться в тупике, в этом деле будет необходимо проявить креативность.

Вышел трейлер новой Amnesia
Фото: СкриншотСкриншот

Действие Amnesia: The Bunker происходит во время Первой мировой войны. Главным героем оказывается французский солдат Анри Клеман, который оказывается в заброшенном бункере, где сталкивается с паранормальными существами.

Amnesia: The Bunker станет первой частью серии, где будет полуоткрытый мир и огнестрельное оружие. Также в ролике можно увидеть гранаты. Они также будут помогать во взломе замков.

Релиз Amnesia: The Bunker состоится в 2023 году. Игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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