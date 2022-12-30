Авторы Atone: Heart of the Elder Tree показали игровой мир

Издательство Untold Tales и студия Wildboy выпустили новый трейлер, посвящённый будущей ритмической головоломке Atone: Heart of the Elder Tree. Его посвятили миру игры, вдохновлённому скандинавской мифологией — его исследование будет составлять важную часть игрового процесса.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В сюжетном приключении Atone: Heart of the Elder Tree нам предстоит попасть в Мидгард, который покинули боги. Некогда процветающая земля превратилась в гниющую пустошь, а без хранителей священное Старейшее древо находится на грани вымирания. И единственная надежда возлагается на дочь вождя Эсту.

Игрокам предстоит долгое путешествие, в ходе которого мы узнаем о прошлом семьи героини и об истоках надвигающейся тьмы. Мы познакомимся с самыми разными персонажами и сможем принять важные сюжетные решения — а потом столкнуться с их последствиями.