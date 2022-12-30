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1 час назад

Хоррор-выживалку Daymare: 1998 раздают в GOG

Игромания.ру

Игровой магазин GOG продолжает зимнюю распродажу очередной раздачей. На этот раз бесплатным стал инди-боевик Daymare: 1998. Выживалку можно забрать в магазине или по прямой ссылке.

Хоррор-выживалку Daymare: 1998 раздают в GOG
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Daymare: 1998 начинала свою жизнь как любительский ремейк Resident Evil 2 Reborn. Однако на проект обратила внимание Capcom, и его пришлось закрыть. Из сделанных наработок энтузиасты сумели собрать собственную оригинальную игру, и многие аспекты в ней напоминают культовую хоррор-вселенную Resident Evil.

Игра вышла на РС в 2019 году и собрала в основном положительные отзывы. В ней нас ждёт атмосфера 1990-х и традиционный маленький городок, превращённый аварией в смертельно опасную зону. У наших трёх героев не так много времени есть на то, чтобы понять причины и найти способ спасти ситуацию.

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