В сети «слили» альфа-версию Horizon Forbidden West

Парад предновогодних утечек продолжается — вслед за прототипами многочисленных игр прошлого в сети оказалось кое-что посвежее. Как сообщает DSOGaming, на просторах всемирной паутины была обнаружена альфа-версия Horizon Forbidden West.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Журналисты, впрочем, не рискнули делиться ссылками на расположение сырой сборки эксклюзива PlayStation — вероятно, во избежание проблем с платформодержателем, который почти наверняка начнёт зачищать сеть от попыток распространения файлов.

По словам издания, в «слитом» билде можно обнаружить дебаг-меню для разработчиков, доступ к которому можно получить, распаковав утилитой PKGEditor. Отмечается, что запустить альфа-сборку почти наверняка получится при помощи девкита PlayStation 4.

Вполне вероятно, что это позволит ознакомиться с контентом, который разработчики решили вырезать из финальной версии.