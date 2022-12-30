В сети «слили» альфа-версию Horizon Forbidden West

Парад предновогодних утечек продолжается — вслед за прототипами многочисленных игр прошлого в сети оказалось кое-что посвежее. Как сообщает DSOGaming, на просторах всемирной паутины была обнаружена альфа-версия Horizon Forbidden West.
Журналисты, впрочем, не рискнули делиться ссылками на расположение сырой сборки эксклюзива PlayStation — вероятно, во избежание проблем с платформодержателем, который почти наверняка начнёт зачищать сеть от попыток распространения файлов.
По словам издания, в «слитом» билде можно обнаружить дебаг-меню для разработчиков, доступ к которому можно получить, распаковав утилитой PKGEditor. Отмечается, что запустить альфа-сборку почти наверняка получится при помощи девкита PlayStation 4.
Вполне вероятно, что это позволит ознакомиться с контентом, который разработчики решили вырезать из финальной версии.
В декабре 2022 года произошла целая череда утечек, благодаря которым в сети оказались многочисленные материалы из далеко не новых игр. Так, в сеть попала отменённая версия Duke Nukem Forever, выполненная в 2D-формате, а также прототип Halo 3, в котором обнаружилось несколько функций, не доживших до релиза. Кроме того, пользователи сети могут свободно загрузить одну из первых версий шутера Prey, а также изучить исходный код Mortal Kombat II.