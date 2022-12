В Far Cry 5 построили самый популярный город из «Скайрима»

YiuTube-блогер Mojo Swoptops с помощью редактора шутера Far Cry 5 воссоздал деревню Ривервуд из культовой Skyrim. Результат вышел впечатляющим — поселение выглядит живописным и спокойным. Фанаты знаменитого ролевого приключения точно оценят.

Блогер создаёт в Far Cry 5 места и из других популярных игр. Ранее он построил локации из Elden Ring, The Legend of Zelda: Wind Waker и Halo Infinite.