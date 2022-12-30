NVIDIA случайно подтвердила характеристики видеокарты GeForce RTX 4070 Ti

Видеокарта RTX 4070 Ti должна выйти в ближайшее время, и NVIDIA уже готовит страницы своих продуктов к официальному запуску. Похоже, что одна из маркетинговых команд допустила ошибку и загрузила данные раньше срока.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Французский сайт NVIDIA уже опубликовал основные характеристики и некоторые официальные данные о производительности RTX 4070 Ti. Информацию уже удалили, но её успели заскринить.

Так, стало ясно, что RTX 4070 Ti действительно представляет собой ребрендинг невыпущенной RTX 4080 12 ГБ. Эта модель должна получить 7680 ядер CUDA и тактовую частоту до 2,61 ГГц. Также у неё будет до 12 ГБ памяти GDDR6X. Все характеристики идентичны RTX 4080 12 ГБ.

NVIDIA также обещает 3,5-кратное увеличение производительности по сравнению с RTX 3080 12 ГБ в таких играх, как Cyberpunk 2077.