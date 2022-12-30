Sony не рассматривает Xbox Game Pass как конкурента

Новый отчёт показал, что Sony явно не беспокоит Xbox Game Pass от Microsoft. Компания даже не рассматривает этот проект как конкурентный своему.

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Xbox Game Pass — это подписка на видеоигры от Microsoft. Согласно источникам, близким к делу, Джим Райан, генеральный директор Sony Interactive Entertainment, дал понять, что компания не рассматривает этот проект как конкурентный. С другой стороны, Sony обеспокоена по поводу приобретения Microsoft игровой студии Activision Blizzard.