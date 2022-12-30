Игру Doom превратили в калькулятор с цифрами из монстров

Пользователь YouTube под ником Danny Spencer опубликовал видео, в котором показал сделанный им калькулятор на основе культового ретро-шутера Doom.

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Энтузиаст создал локацию, на которой построил многоступенчатые платформы и пульт управления с кнопками, отвечающими за ввод цифр от нуля до девяти. Каждая платформа представляет собой экран для вывода цифр, в роли которых выступают монстры.

Всего на карте присутствует семь платформ: по две для отображения двухзначных слагаемых и три для вывода трехзначной суммы. Нажимая на ту или иную цифру, на платформе из подвала появляются монстры, которые в итоге выстраиваются в форме заданной цифры.

Калькулятор Danny Spencer работает зрелищно, но имеет крайне скудный функционал. Во-первых, он умеет только складывать. Во-вторых, сумма при сложении двух чисел не должна быть больше 999. В-третьих, у калькулятора нет кнопки сброса, а значит очищать поле для нового выражения нужно вручную при помощи пулемета.