Дата выхода минималистичного платформера Mangavania в стиле классики в Steam

Пиксельный экшн-платформер Mangavania, где игрок в роли ниндзя ищет лекарство для брата, появится в Steam уже 20 января 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователю предстоит изучить десяток атмосферных уровней с подземельями, где притаились различные враги, похожие на пауков и людей-теней. В процессе нужно будет не только тренироваться в акробатических прыжках, но и сражаться с помощью своего верного меча и других способностей.

Со временем боец обзаводится и дополнительным вооружением вроде лука, которое точно поможет в сражениях против мощных боссов, чья сила значительно превосходит обычных врагов.По дороге главному герою встретятся и различные секретные двери, для открытия которых потребуется найти специальные ключи. Кроме того, у персонажа будет возможность спасти маленьких пушистых духов, которые могут дать полезный совет или раскрыть дополнительные детали об этом мире.