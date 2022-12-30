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41 минуту назад

Минималистичный платформер Mangavania в стиле классики выйдет в Steam в январе

Игромания.ру

Пиксельный экшн-платформер Mangavania, где игрок в роли ниндзя ищет лекарство для брата, появится в Steam уже 20 января 2023 года.

Дата выхода минималистичного платформера Mangavania в стиле классики в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователю предстоит изучить десяток атмосферных уровней с подземельями, где притаились различные враги, похожие на пауков и людей-теней. В процессе нужно будет не только тренироваться в акробатических прыжках, но и сражаться с помощью своего верного меча и других способностей.

Со временем боец обзаводится и дополнительным вооружением вроде лука, которое точно поможет в сражениях против мощных боссов, чья сила значительно превосходит обычных врагов.По дороге главному герою встретятся и различные секретные двери, для открытия которых потребуется найти специальные ключи. Кроме того, у персонажа будет возможность спасти маленьких пушистых духов, которые могут дать полезный совет или раскрыть дополнительные детали об этом мире.

Ещё в проекте присутствуют испытания, в рамках которых спидраннеры могут посоревноваться в скоростном прохождении уровней, при этом пытаясь не получить урон от противников. Для отслеживания успехов существует своя система рангов.

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