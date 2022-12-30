В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
56 минут назад

Главные моменты и статистика: авторы PUBG: Battlegrounds подвели итоги года

Игромания.ру

Создатели PUBG Battlegrounds опубликовали предпраздничный ролик с итогами уходящего года. Они вспомнили все главные моменты игры, которые запомнились фанатам в 2022-м, включая переход на модель free-2-play, релиз переработанных и совершенно новых карт, появление нового режима «Тренировка» и многое другое.

Главные моменты и статистика: авторы PUBG: Battlegrounds подвели итоги года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме того, разработчики представили любопытную статистику по работе с сообществом, отметив, что в этом году удалось:

  • провести более 80 турниров;
  • запустить программу поддержки стримеров и создателей контента под названием «Динолэнд»;
  • провести более сотни конкурсов, мини-игр и квестов;
  • опубликовать более 40 выпусков «Моментов PUBG», которые собрали более пяти млн просмотров;
  • создать «Академию PUBG» с полезными гайдами для новичков.

Команда PUBG Battlegrounds пожелала фанатам всего самого лучшего в новом году и пообещала вернуться с крутыми обновлениями, конкурсами, турнирами и многим другим.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители