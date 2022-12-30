Главные моменты и статистика: авторы PUBG: Battlegrounds подвели итоги года

Создатели PUBG Battlegrounds опубликовали предпраздничный ролик с итогами уходящего года. Они вспомнили все главные моменты игры, которые запомнились фанатам в 2022-м, включая переход на модель free-2-play, релиз переработанных и совершенно новых карт, появление нового режима «Тренировка» и многое другое.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, разработчики представили любопытную статистику по работе с сообществом, отметив, что в этом году удалось:

провести более 80 турниров;

запустить программу поддержки стримеров и создателей контента под названием «Динолэнд»;

провести более сотни конкурсов, мини-игр и квестов;

опубликовать более 40 выпусков «Моментов PUBG», которые собрали более пяти млн просмотров;

создать «Академию PUBG» с полезными гайдами для новичков.