Главные моменты и статистика: авторы PUBG: Battlegrounds подвели итоги года

Создатели PUBG Battlegrounds опубликовали предпраздничный ролик с итогами уходящего года. Они вспомнили все главные моменты игры, которые запомнились фанатам в 2022-м, включая переход на модель free-2-play, релиз переработанных и совершенно новых карт, появление нового режима «Тренировка» и многое другое.
Кроме того, разработчики представили любопытную статистику по работе с сообществом, отметив, что в этом году удалось:
Команда PUBG Battlegrounds пожелала фанатам всего самого лучшего в новом году и пообещала вернуться с крутыми обновлениями, конкурсами, турнирами и многим другим.