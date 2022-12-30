Разработка российской игры Trains остановилась

Российская студия Watt Studio сообщила о приостановке разработки игры Trains: Through electric storms из-за финансовых проблем. Об этом команда объявила в своей официальной группе в VK, а также на сайте портала The House of The Dev.
В VK разработчики написали, что причиной «заморозки» проекта стало отсутствие финансирования, которое они надеялись получить после выигрыша гранта в размере 100 млн руб. от Института развития интернета (ИРИ). Разработчики думали, что получат деньги по факту, но условия оказались другими – ИРИ готов выплатить обещанную сумму только после завершения разработки Trains.
«Два месяца переговоров, слабые послабления от ИРИ, нулевой интерес от сторонних инвесторов к проекту, отсутствие кредитования у банков под государственные гранты. В итоге финансирование на игру у нас так и не появилось, и мы приняли решение поставить разработку на паузу», – гласит сообщение Watt Studio.
Общаясь с редакцией The House of The Dev, сооснователь студии Егор Томский и креативный продюсер Марина Симкина добавили, что изначально они пытались договориться с ИРИ о поэтапной постоплатной системе выдачи гранта. То есть разработчики предложили ИРИ каждые три месяца отчитываться о прогрессе и получать за это часть гранта. Однако госорганизацию данный вариант не устроил.
«Ситуация сложная, время идет, и есть ощущение, что ИРИ просто все равно, что у нас происходит: «Грант мы вам выделили, а дальше сами, процессы нас не интересуют». Но мы говорим только за наш кейс. Как у других, не знаем», – цитирует The House of The Dev Томского и Симкина.
О разработке Trains: Through electric storms впервые было объявлено 18 октября 2022 года, когда стало известно о выигрыше Watt Studio гранта ИРИ. Trains позиционируется как исторический «теслапанк-экшн», действие которого развернется в альтернативной России начала XX в.