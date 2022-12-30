Разработка российской игры Trains остановилась

«Ситуация сложная, время идет, и есть ощущение, что ИРИ просто все равно, что у нас происходит: «Грант мы вам выделили, а дальше сами, процессы нас не интересуют». Но мы говорим только за наш кейс. Как у других, не знаем», – цитирует The House of The Dev Томского и Симкина.