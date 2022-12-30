Названы лучшие ремейки видеоигр в истории

Одно из самых крупных изданий о видеоиграх IGN составило список лучших ремейков в истории индустрии. В топ попали 10 проектов, которые не только воссоздали оригинальные тайтлы, но и улучшили их по всем фронтам.

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Лучшим ремейком признали Resident Evil 2 (2019), назвав игру золотым стандартом переизданий. На второй строчке оказалась Final Fantasy VII Remake (2020), которая добавила в игру дополнительные сюжетные линии. Замкнула тройку Demon's Souls (2020) — за бережное отношение к оригиналу и детальное воссоздание в том числе и багов.