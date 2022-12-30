В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Неанонсированная Silent Hill: The Short Message может выйти на PlayStation 5

Игромания.ру

Неанонсированная Silent Hill: The Short Message продолжает получать возрастной рейтинг в разных странах — в этот раз его выдали на Тайване.

Неанонсированная Silent Hill: The Short Message может выйти на PlayStation 5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что в сентябре проект успели заметить на сайте корейской рейтинговой организации. В качестве издателя упоминалась компания Uniana, которая регулярно занимается релизом проектов Konami в Южной Корее. На сайте тайваньской организации издателем упоминается Konami Digital Entertainment Co.

Сообщается, что Silent Hill: The Short Message представляет собой хоррор-приключение, в котором изображается насилие и употребляется нецензурная лексика. Также появилась информация о платформе, на которой может выйти проект — это PlayStation 5Напомним, что в октябре Konami провела презентацию по Silent Hill, на которой анонсировала четыре игры, включая ремейк Silent Hill 2. Проекта с подзаголовком The Short Message среди них не было.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители