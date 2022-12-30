Неанонсированная Silent Hill: The Short Message может выйти на PlayStation 5

Напомним, что в сентябре проект успели заметить на сайте корейской рейтинговой организации. В качестве издателя упоминалась компания Uniana, которая регулярно занимается релизом проектов Konami в Южной Корее. На сайте тайваньской организации издателем упоминается Konami Digital Entertainment Co.

Сообщается, что Silent Hill: The Short Message представляет собой хоррор-приключение, в котором изображается насилие и употребляется нецензурная лексика. Также появилась информация о платформе, на которой может выйти проект — это PlayStation 5Напомним, что в октябре Konami провела презентацию по Silent Hill, на которой анонсировала четыре игры, включая ремейк Silent Hill 2. Проекта с подзаголовком The Short Message среди них не было.