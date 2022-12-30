DNS объявила российскую дату релиза неанонсированной NVIDIA RTX 4070 Ti

Похоже, что NVIDIA RTX 4070 Ti будет доступна для покупки в России уже 6 января 2023 года. О старте продаж в 8:00 утра по московскому времени заявили в DNS.

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Речь идёт как минимум о 12 ГБ версии адаптера. Напомним, что модель является переименованной версией RTX 4080. В тестах OctaneBench новинка показала себя на 5% быстрее RTX 3090 Ti.

Что интересно, версия RTX 4070 Ti от MSI уже продаётся в Китае. При этом цена этих моделей превышает 1000 долларов. В свою очередь готовые ПК с неанонсированной видеокартой NVIDIA также доступны для покупки в Поднебесной.