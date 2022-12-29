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1 час назад

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый большой трейлер с геймплеем

Чемпионат.com

GSC Game World выпустила полноценный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 — «Иди ко мне». В ролике авторы показали множество кадров игрового процесса, включая перестрелки и атмосферные фрагменты из путешествий по Зоне.

Ролик можно посмотреть с русскими субтитрами.

Также GSC раскрыла завязку сюжета — группа учёных смогла подключиться к информационному полю Земли, но в конечном итоге что-то пошло не так.

Изначально шутер должен был выйти ещё в апреле 2022 года, затем его перенесли на конец года, а сейчас игру планируют выпустить в течение 2023 года на ПК и Xbox Series. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день выпуска.

S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на Unreal Engine 5 — если GSC Game World успеет, то игра имеет все шансы стать первым проектом на базе современного движка Epic Games. Пока его возможностями может похвастаться только Fortnite, для которого обновление с новыми технологиями вышло совсем недавно.

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