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34 минуты назад

Подписчики Xbox Live Gold в январе получат Iris Fall и Autonauts

Игромания.ру

Microsoft раскрыла две игры, которые подписчики Xbox Live Gold получат в январе в рамках программы Games with Gold.

Подписчики Xbox Live Gold в январе получат Iris Fall и Autonauts
Фото: Игромания.руИгромания.ру

С 1 по 31 число пользователи смогут забрать Iris.Fall — гибрид приключения и головоломки, выполненный в необычном визуальном стиле. У игры «Очень положительные» отзывы в Steam по результатам более чем 2300 пользовательских обзоров.С 15 января по 16 февраля игрокам будет доступен симулятор строительства и развития поселения Autonauts, выполненный в минималистичной графике. В Steam игра также может похвастаться «Очень положительными» отзывами игроков.

Ранее о том, что получат подписчики PlayStation Plus, рассказала Sony. Им достанутся хитовый экшен Star Wars Jedi: Fallen Order, мультиплеерная Fallout 76 и инди-метроидвания Axiom Verge 2.

Игры,Microsoft,
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