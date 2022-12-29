Подписчики Xbox Live Gold в январе получат Iris Fall и Autonauts

С 1 по 31 число пользователи смогут забрать Iris.Fall — гибрид приключения и головоломки, выполненный в необычном визуальном стиле. У игры «Очень положительные» отзывы в Steam по результатам более чем 2300 пользовательских обзоров.С 15 января по 16 февраля игрокам будет доступен симулятор строительства и развития поселения Autonauts, выполненный в минималистичной графике. В Steam игра также может похвастаться «Очень положительными» отзывами игроков.