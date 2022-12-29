Симулятор Heavy Duty Construction сделает упор на реализм строительных машин

Известное польское издательство PlayWay анонсировало свой новый проект. Это строительный симулятор Heavy Duty Construction, который сделает упор на реалистичность не только машин, но и окружения. Разработкой занимается отделение студии Farmind.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам предстоит управлять целым рядом строительных машин, от небольших роботов-разрушителей до огромных башенных кранов и мощных бульдозеров. И все наши строительные площадки находятся в Нидерландах, что накладывает особые требования: порой дороги окажутся слишком узкими для крупной техники, и её придётся доставлять по каналам.

В наши задачи будет входить снос старых построек, подготовка строительной площадки, возведение новых сооружений и уборка территории от строительного мусора. И для каждой операции нам предстоит использовать особую технику, которая будет вполне соответствовать реальным современным моделям.