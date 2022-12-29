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55 минут назад

Симулятор Heavy Duty Construction сделает упор на реализм строительных машин

Игромания.руиещё 1

Известное польское издательство PlayWay анонсировало свой новый проект. Это строительный симулятор Heavy Duty Construction, который сделает упор на реалистичность не только машин, но и окружения. Разработкой занимается отделение студии Farmind.

Симулятор Heavy Duty Construction сделает упор на реализм строительных машин
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игрокам предстоит управлять целым рядом строительных машин, от небольших роботов-разрушителей до огромных башенных кранов и мощных бульдозеров. И все наши строительные площадки находятся в Нидерландах, что накладывает особые требования: порой дороги окажутся слишком узкими для крупной техники, и её придётся доставлять по каналам.

В наши задачи будет входить снос старых построек, подготовка строительной площадки, возведение новых сооружений и уборка территории от строительного мусора. И для каждой операции нам предстоит использовать особую технику, которая будет вполне соответствовать реальным современным моделям.

Пока что дата релиза Heavy Duty Construction не объявлена, но к игре уже выпустили дебютный трейлер.

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