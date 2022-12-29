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1 час назад

Авторы Fall Guys запустили коллаборацию с мультфильмом «Энканто»

Игромания.ру

Разработчики Fall Guys: Ultimate Knockout объявили о старте коллаборации игры с популярным мультфильмом «Энканто» от студии Disney.

Авторы Fall Guys запустили коллаборацию с мультфильмом «Энканто»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В рамках мероприятия игрокам будет доступно три костюма персонажей (Мирабель, Луиза и Бруно), две эмоции, а также другие элементы кастомизации, включая таблички, рисунки и имена.Премьера «Энканто» состоялась в ноябре 2021 года — лента заработала почти $400 миллионов и получила «Оскара» как лучший анимационный фильм.

Авторы Fall Guys всегда открыты к разнообразным кроссоверам, какими бы странными они ни казались. К примеру, ещё в 2020 году разработчики в шутку обсуждали с создателями «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 возможность коллаборации в социальных сетях — тогда ситуация довольно быстро начала обрастать мемами. К сожалению, тогда ничего не вышло, но всё возможно в будущем.

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