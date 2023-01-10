Что такое Nintendo Amiibo и почему они так дорого стоят

Nintendo запустила фигурки Amiibo в продажу в 2014 году, вскоре после релиза Super Smash Bros. для Wii U. Они стали очередным пополнением на рынке так называемых «живых игрушек», который появился в 2011 году благодаря Skylanders: Spyro’s Adventure — детской видеоигре от студии Toys for Bob, чьей главной фишкой как раз были коллекционные фигурки. Игроки могли собирать их и сканировать при помощи специального «портала», после чего оцифрованные копии персонажей появлялись в мире игры.
Amiibo работали по схожему принципу. Каждая фигурка стоит на круглом постаменте, внутрь которого вмонтирован электронный чип: его распознавали все актуальные на тот момент консоли Nintendo, от New 3DS до Wii U и Switch. Разумеется, большинство Amiibo были знаковыми персонажами из самых известных игровых серий издателя, будь то Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Splatoon, Fire Emblem и многие другие. Среди них есть и несколько фигурок по мотивам игр сторонних разработчиков — например, главные герои инди-платформера Shovel Knight и JRPG-сенсации Persona 5.
Функции Amiibo зависят от того, какую фигурку игрок просканирует в той или иной игре, но, в общих чертах, они предоставляют всяческие бонусы. Не всегда обязательные, но чаще всего полезные. Например, в Super Smash Bros. фигурки позволяют создать собственного бойца, в Super Mario Maker для Wii U — открывать косметические скины для персонажа. В Hyrule Warriors они открывают новое снаряжение и предметы, тогда как тематические Amiibo со зверятами из Animal Crossing дают игроку возможность приглашать их в свой город.
Правда, не все интеграции фигурок встретили положительный отклик от игроков. Metroid: Samus Returns оказалась в центре скандала, когда игроки выяснили, что доступ к высшему уровню сложности заперт за ограниченной фигуркой. То же самое произошло с The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, где разработчики решили привязать очень полезную функцию быстрого перемещения к специфической Amiibo.
Тем не менее, коллекционные фигурки Nintendo продолжают жить — в отличие от конкурентов, вроде Skylanders, Disney Infinity и LEGO Dimensions, которые сохраняли популярность лишь в течение нескольких лет. Издатель периодически выпускает новые фигурки, и поддержка старых не прекратилась. Ну, почти. Некоторые Amiibo все-таки вышли из тиража, и сейчас их весьма тяжело найти: большинство принадлежит частным коллекционерам и перекупщикам, которые заламывают бессовестные цены.
Пожалуй, в этом и кроется ответ на главный вопрос — почему некоторые Amiibo так дорого стоят. Там, где конкуренты привязывали свои фигурки к одной-единственной игре и требовали специального сканера, который подключался к консоли через кабель, живые игрушки Nintendo охватывают гораздо более широкую аудиторию и не требуют дополнительных трат. Спрос на них всегда был высоким, но издатель никогда не производил достаточно фигурок, чтобы полностью удовлетворить его. Как следствие, некоторые Amiibo, особенно те, что были изданы маленьким тиражом, быстро стали раритетом. Поклонники игр Nintendo ищут их, чтобы разблокировать опциональные бонусы и полезные фишки, коллекционеры — просто потому, что фигурки выглядят мило и хорошо смотрятся на полке.