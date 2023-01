Что такое Nintendo Amiibo и почему они так дорого стоят

Nintendo запустила фигурки Amiibo в продажу в 2014 году, вскоре после релиза Super Smash Bros. для Wii U. Они стали очередным пополнением на рынке так называемых «живых игрушек», который появился в 2011 году благодаря Skylanders: Spyro’s Adventure — детской видеоигре от студии Toys for Bob, чьей главной фишкой как раз были коллекционные фигурки. Игроки могли собирать их и сканировать при помощи специального «портала», после чего оцифрованные копии персонажей появлялись в мире игры.

Amiibo работали по схожему принципу. Каждая фигурка стоит на круглом постаменте, внутрь которого вмонтирован электронный чип: его распознавали все актуальные на тот момент консоли Nintendo, от New 3DS до Wii U и Switch. Разумеется, большинство Amiibo были знаковыми персонажами из самых известных игровых серий издателя, будь то Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Splatoon, Fire Emblem и многие другие. Среди них есть и несколько фигурок по мотивам игр сторонних разработчиков — например, главные герои инди-платформера Shovel Knight и JRPG-сенсации Persona 5.