Что такое Nintendo Amiibo и почему они так дорого стоят

Nintendo запустила фигурки Amiibo в продажу в 2014 году, вскоре после релиза Super Smash Bros. для Wii U. Они стали очередным пополнением на рынке так называемых «живых игрушек», который появился в 2011 году благодаря Skylanders: Spyro’s Adventure — детской видеоигре от студии Toys for Bob, чьей главной фишкой как раз были коллекционные фигурки. Игроки могли собирать их и сканировать при помощи специального «портала», после чего оцифрованные копии персонажей появлялись в мире игры.

Фото: eBay eBay

Amiibo работали по схожему принципу. Каждая фигурка стоит на круглом постаменте, внутрь которого вмонтирован электронный чип: его распознавали все актуальные на тот момент консоли Nintendo, от New 3DS до Wii U и Switch. Разумеется, большинство Amiibo были знаковыми персонажами из самых известных игровых серий издателя, будь то Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Splatoon, Fire Emblem и многие другие. Среди них есть и несколько фигурок по мотивам игр сторонних разработчиков — например, главные герои инди-платформера Shovel Knight и JRPG-сенсации Persona 5.

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Функции Amiibo зависят от того, какую фигурку игрок просканирует в той или иной игре, но, в общих чертах, они предоставляют всяческие бонусы. Не всегда обязательные, но чаще всего полезные. Например, в Super Smash Bros. фигурки позволяют создать собственного бойца, в Super Mario Maker для Wii U — открывать косметические скины для персонажа. В Hyrule Warriors они открывают новое снаряжение и предметы, тогда как тематические Amiibo со зверятами из Animal Crossing дают игроку возможность приглашать их в свой город.

Правда, не все интеграции фигурок встретили положительный отклик от игроков. Metroid: Samus Returns оказалась в центре скандала, когда игроки выяснили, что доступ к высшему уровню сложности заперт за ограниченной фигуркой. То же самое произошло с The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, где разработчики решили привязать очень полезную функцию быстрого перемещения к специфической Amiibo.

Тем не менее, коллекционные фигурки Nintendo продолжают жить — в отличие от конкурентов, вроде Skylanders, Disney Infinity и LEGO Dimensions, которые сохраняли популярность лишь в течение нескольких лет. Издатель периодически выпускает новые фигурки, и поддержка старых не прекратилась. Ну, почти. Некоторые Amiibo все-таки вышли из тиража, и сейчас их весьма тяжело найти: большинство принадлежит частным коллекционерам и перекупщикам, которые заламывают бессовестные цены.