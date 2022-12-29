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29 минут назад

Авторам российской игры «Поезда» не дали обещанные 100 млн рублей

Чемпионат.comиещё 1

18 октября стало известно, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку теслапанк-экшена «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Сегодня авторы проекта сообщили, что разработка приостановлена, потому у них нет средств, а ИРИ готова выплатить грант только после релиза.

Авторам российской игры «Поезда» не дали обещанные 100 млн рублей
Фото: WATT STUDIOWATT STUDIO

Два месяца переговоров, слабые послабления от ИРИ, нулевой интерес от сторонних инвесторов к проекту, отсутствие кредитования у банков под государственные гранты. В итоге финансирование на игру у нас так и не появилось. И мы приняли решение поставить разработку на паузу.

Представители Watt Studio изначально договаривались с ИРИ о поэтапной пост-оплатной системе выдачи гранта. Но ведомство такие условия не устроили. Об этом сооснователь студии Егор Томский и креативный продюсер Марина Симкина рассказали журналистам портала The House of the Dev.

На питчинге-презентации было отображено, что мы вложили свои деньги в производство прототипа, и теперь нам нужны средства от ИРИ, чтобы сделать вертикальный срез и запустить производство всей игры. В процессе мы планировали активно искать сторонних инвесторов и будущих издателей. Но внезапно выяснилось, что ИРИ на это не готовы — им интересно, чтобы была полная пост-оплата, а в процессе мы получали финансирование из внешних источников, которые готовы вложиться в игру.

В конце октября представители ИРИ сообщили Watt Studio, что они должны сдать готовый проект в ноябре 2024-го. После этого руководители студии хотели получить льготный кредит, но им отказали. Банки испугались давать деньги под государственный грант, который выплатят минимум через два года. В результате студия осталась без средств на реализацию первого этапа разработки.

Разработчики считают, что ИРИ не поняли особенностей разработки игры. Watt Studio заявила, что им следовало договариваться на гарантированную выплату аванса. Несмотря на проблему, команда сохраняет позитивный настрой. Закрываться они пока не планируют.

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