Авторам российской игры «Поезда» не дали обещанные 100 млн рублей

18 октября стало известно, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку теслапанк-экшена «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Сегодня авторы проекта сообщили , что разработка приостановлена, потому у них нет средств, а ИРИ готова выплатить грант только после релиза.

Представители Watt Studio изначально договаривались с ИРИ о поэтапной пост-оплатной системе выдачи гранта. Но ведомство такие условия не устроили. Об этом сооснователь студии Егор Томский и креативный продюсер Марина Симкина рассказали журналистам портала The House of the Dev.