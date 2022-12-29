Авторам российской игры «Поезда» не дали обещанные 100 млн рублей

18 октября стало известно, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит грант в размере 100 млн рублей российской компании Watt Studio на разработку теслапанк-экшена «Поезда» (TRAINS: Through electric storms). Сегодня авторы проекта сообщили, что разработка приостановлена, потому у них нет средств, а ИРИ готова выплатить грант только после релиза.

Фото: WATT STUDIO WATT STUDIO

Два месяца переговоров, слабые послабления от ИРИ, нулевой интерес от сторонних инвесторов к проекту, отсутствие кредитования у банков под государственные гранты. В итоге финансирование на игру у нас так и не появилось. И мы приняли решение поставить разработку на паузу.

Представители Watt Studio изначально договаривались с ИРИ о поэтапной пост-оплатной системе выдачи гранта. Но ведомство такие условия не устроили. Об этом сооснователь студии Егор Томский и креативный продюсер Марина Симкина рассказали журналистам портала The House of the Dev.

На питчинге-презентации было отображено, что мы вложили свои деньги в производство прототипа, и теперь нам нужны средства от ИРИ, чтобы сделать вертикальный срез и запустить производство всей игры. В процессе мы планировали активно искать сторонних инвесторов и будущих издателей. Но внезапно выяснилось, что ИРИ на это не готовы — им интересно, чтобы была полная пост-оплата, а в процессе мы получали финансирование из внешних источников, которые готовы вложиться в игру.

В конце октября представители ИРИ сообщили Watt Studio, что они должны сдать готовый проект в ноябре 2024-го. После этого руководители студии хотели получить льготный кредит, но им отказали. Банки испугались давать деньги под государственный грант, который выплатят минимум через два года. В результате студия осталась без средств на реализацию первого этапа разработки.