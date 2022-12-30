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1 час назад

Спрос на видеокарты в 2022 году признан худшим за последние 20 лет

Газета.Ruиещё 1

Третий квартал 2022 года признан худшим для рынка настольных графических процессоров. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на аналитическую компанию Jon Peddie Research.

Спрос на видеокарты в 2022 году признан худшим за последние 20 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В третьем квартале поставки видеокарт составили 6,9 млн единиц для настольных ПК и столько же для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia отгрузили около 14 млн, что на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, поставки интегрированных графических процессоров в третьем квартале 2022 года составили около 61,5 млн единиц.

Согласно данным Jon Peddie Research, в 2005 году и в последующие годы поставки настольных видеокарт во много раз превышали текущие показатели, и статистика за третий квартал 2022 года показала худший результат за последние 20 лет. Например, в 2008 году настольные видеокарты показали рекордный спрос, и их поставки составили 28,5 млн единиц.

При этом, несмотря на замедление спроса на дискретные видеокарты для настольных компьютеров, Nvidia не только удалось сохранить лидерство, но и фактически укрепить свои позиции с долей рынка 86%, что является самым высоким показателем за всю историю компании, говорится в исследовании Jon Peddie Research. В то же время доля AMD упала примерно до 10%.

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