Спрос на видеокарты в 2022 году признан худшим за последние 20 лет

Третий квартал 2022 года признан худшим для рынка настольных графических процессоров. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на аналитическую компанию Jon Peddie Research.

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В третьем квартале поставки видеокарт составили 6,9 млн единиц для настольных ПК и столько же для ноутбуков. В общей сложности AMD, Intel и Nvidia отгрузили около 14 млн, что на 42% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, поставки интегрированных графических процессоров в третьем квартале 2022 года составили около 61,5 млн единиц.

Согласно данным Jon Peddie Research, в 2005 году и в последующие годы поставки настольных видеокарт во много раз превышали текущие показатели, и статистика за третий квартал 2022 года показала худший результат за последние 20 лет. Например, в 2008 году настольные видеокарты показали рекордный спрос, и их поставки составили 28,5 млн единиц.