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25 минут назад

Журналисты нашли детские преступные картели в популярной онлайн-игре Roblox

Газета.Ru

Журналисты американского игрового издания IGN провели расследование, в ходе которого выяснили, что в популярной онлайн-игре Roblox действуют преступные группы, состоящие из детей.

Журналисты нашли детские преступные картели в онлайн-игре Roblox
Фото: Roblox CorporationRoblox Corporation

Авторы расследования изучили несколько Discord-каналов, в которых пользователи Roblox хвастаются дорогими виртуальными вещами. В одном из них журналистам встретился пользователь, который рассказал, что обманывает других игроков, а также взламывает их аккаунты, чтобы получить чужие деньги и предметы.

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В качестве доказательства пользователь показал IGN скриншоты, на которых видны логины, пароли и IP-адреса жертв. На балансе одного из сворованных аккаунтов находилось около 468 тыс. «робаксов» (внутриигровая валюта), что эквивалентно настоящим $5850.

На робаксы покупаются внутриигровые предметы (с Roblox регулярно колаборируются бренды вроде Vans и Louis Vuitton), которые потом можно продать другим пользователям за реальные деньги.

Общаясь с журналистами, хакер рассказал, что ему 13 лет. Поняв, что в IGN ему не верят, он предложил созвониться. Журналисты признались, что во время разговора отчетливо слышали детский голос. Хакер рассказал, что в неделю зарабатывает около $2 тыс. в неделю. Полученные деньги он тратит на покупку дорогих деталей для компьютера и подарков для друзей.

В ходе расследования журналисты IGN нашли еще нескольких подростков, промышляющих воровством в Roblox. Один из них рассказал, что такие, как он, часто объединяются для «отмывания» полученных трофеев через онлайн-казино вроде RBXFlip.

Там юные мошенники ставят на кон друг против друга внутриигровые предметы, которые автоматически зачисляются на счет специального бота. Далее подбрасывается виртуальная монетка, определяющая победителя. Вне зависимости от результата участники возвращаются в игру и отдают друг другу предметы, которые ставились на кон. Дело в том, что при помощи бота в казино история предметов обнуляется и их становится невозможно отследить.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как шестилетний ребенок потратил более 1 млн рублей в мобильной игре без ведома родителей.

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