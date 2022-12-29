В утекшем коде Mortal Kombat 2 нашли новые анимации

На днях в сеть утёк исходный код файтинга Mortal Kombat 2, благодаря чему фанаты обнаружили новые анимации и другие детали.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Чаще всего речь идёт про анимации атак, к примеру — недоработанное фаталити и приёмы в стиле MK3 у Джонни Кейджа. Кроме того, у героя убрали один удар из первой части и, похоже, изъяли какую-то совершенно новую атаку.

В файлах обнаружили и следы отменённого фаталити Шао Кана, недоработанное комбо Кунг Лао, странную модель Скорпиона с синим цветом кожи и многое другое. Помимо прочего, фанаты обратили внимание на разные мелочи вроде дополнительных деталей окружения с разных карт.