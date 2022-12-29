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1 час назад

По культовой Hollow Knight выпустят детальные фигурки Полого рыцаря и Хорнет

Чемпионат.com

Wake Studio представила фигурки по культовой метроидвании Hollow Knight. Модельки Полого рыцаря и Хорнет воссозданы из смолы с впечатляющей точностью: герои узнаются моментально. Их уже можно предзаказать как по отдельности за $ 165 (около 12 тыс. рублей) или приобрести полным набором за $ 303 (22 тыс. рублей).

По Hollow Knight выпустят детальные фигурки Полого рыцаря и Хорнет
Фото: Wake StudioWake Studio

Доставлять фигурки по всему миру начнут во втором квартале 2023 года — в период с апреля по июнь. Получить модельки можно будет и в России, однако оплата возможна лишь по карте или через PayPal — эти способы оплаты в РФ в данный момент не работают.

К сожалению, Wake Studio не раскрыла деталей, веса, размеров и других нюансов моделек. Судя по всему, всей информацией с покупателями поделятся чуть позже.

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