Нил Дракманн раскрыл детали его нового проекта в Naughty Dog

Ранее Нил Дракманн, геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4, рассказал о том, что его новый проект в Naughty Dog по структуре больше похож на сериал. Кроме того, для работы над ним впервые собрали целую команду сценаристов.

Похоже, что заявление Дракманна обеспокоило некоторых геймеров. Дело в том, что многие пользователи уже давно критикуют кинематографическое влияние на игры и техническую планку, которую устанавливают AAA-проекты крупных студий. Поэтому Дракманн решил немного пояснить свои слова.

Знаменитый геймдиректор высказал шутливую уверенность в том, что сказанное им точно не будет воспринято в ином свете. На самом деле его слова означали, что Naughty Dog сотрудничает с ещё большим количеством людей. Поэтому на разработку игр брошено ещё больше совместных усилий.

Команде не терпится показать плоды своих трудов — это будет сделано, как только появится возможность.