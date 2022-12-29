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1 час назад

Нил Дракманн пояснил, каким именно будет его новый проект в Naughty Dog

Игромания.ру

Ранее Нил Дракманн, геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4, рассказал о том, что его новый проект в Naughty Dog по структуре больше похож на сериал. Кроме того, для работы над ним впервые собрали целую команду сценаристов.

Нил Дракманн раскрыл детали его нового проекта в Naughty Dog
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Похоже, что заявление Дракманна обеспокоило некоторых геймеров. Дело в том, что многие пользователи уже давно критикуют кинематографическое влияние на игры и техническую планку, которую устанавливают AAA-проекты крупных студий. Поэтому Дракманн решил немного пояснить свои слова.

Знаменитый геймдиректор высказал шутливую уверенность в том, что сказанное им точно не будет воспринято в ином свете. На самом деле его слова означали, что Naughty Dog сотрудничает с ещё большим количеством людей. Поэтому на разработку игр брошено ещё больше совместных усилий.

Команде не терпится показать плоды своих трудов — это будет сделано, как только появится возможность.

Ещё в январе Дракманн подтвердил, что Naughty Dog занимается сразу несколькими игровыми проектами. Нам уже известно о мультиплеерном проекте по The Last of Us, подробнее о котором должны рассказать в следующем году. А недавно один из инсайдеров заявил, что следующей игрой Дракманна станет именно The Last Of Us Part III — у триквела, кстати, уже есть набросок сценария.

Игры,Нил Дракманн,
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