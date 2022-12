Нил Дракманн раскрыл детали его нового проекта в Naughty Dog

Ранее Нил Дракманн , геймдиректор обеих The Last of Us и Uncharted 4, рассказал о том, что его новый проект в Naughty Dog по структуре больше похож на сериал. Кроме того, для работы над ним впервые собрали целую команду сценаристов.

Ещё в январе Дракманн подтвердил, что Naughty Dog занимается сразу несколькими игровыми проектами. Нам уже известно о мультиплеерном проекте по The Last of Us, подробнее о котором должны рассказать в следующем году. А недавно один из инсайдеров заявил, что следующей игрой Дракманна станет именно The Last Of Us Part III — у триквела, кстати, уже есть набросок сценария.