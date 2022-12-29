Показ GTA 6 и анонс новой PS5: чего ждать в 2023 году

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил материал, в котором попытался спрогнозировать главные события 2023 года. В статье он опирался как на данные своих источников, так и на открытые данные с финансовых отчётов компаний, которые ожидают скачок прибыли в тот или иной момент.
Главным анонсом должен стать первый трейлер GTA 6, в котором Rockstar могут представить сеттинг, эпоху и героев. При этом релиза не стоит ждать раньше конца 2024 года — выход куда более реален где-то в 2025-м. Среди других возможных событий — анонс Nintendo Switch 2, новой PlayStation 5 со съёмным дисководом, «облачной» консоли в линейке Xbox, а также слияние Microsoft с Activsion Blizzard.
Возможные анонсы 2023 года по мнению инсайдера:
При этом Хендерсон не уверен, что абсолютно все прогнозы сбудутся. Например, анонс облачной консоли Xbox могут отложить на 2024 года, как и представление Nintendo Switch 2.