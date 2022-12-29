В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Утечка: стали известны характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen

Игромания.ру
В сеть раньше времени утекли цены и характеристики грядущих процессоров AMD Ryzen, которые должны показать на январской выставке CES 2023. Сообщается, что новая линейка будет более доступной по цене, но при этом обладать большими возможностями.
  • Ryzen 5 7600: 6 ядер; 12 потоков; 5,1 ГГц; 38 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 229 долларов (около 17000 рублей).
  • Ryzen 7 7700: 8 ядер; 16 потоков; 5,3 ГГц; 40 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 329 долларов (около 24000 рублей).
  • Ryzen 9 7900: 12 ядер; 24 потока; 5,4 ГГц; 76 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 429 долларов (около 31000 рублей).
В Сеть утекли характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно информации с портала VideoCardz, AMD Ryzen 7900 в среднем будет на 19% быстрее в играх, чем Ryzen 9 5900X. Ожидается, что новые быстрые и экономичные процессоры могут поступить в продажу уже с 10 января 2023 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители