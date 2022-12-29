В Сеть утекли характеристики и цены новых процессоров AMD Ryzen

Ryzen 5 7600: 6 ядер; 12 потоков; 5,1 ГГц; 38 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 229 долларов (около 17000 рублей).

Ryzen 7 7700: 8 ядер; 16 потоков; 5,3 ГГц; 40 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 329 долларов (около 24000 рублей).

Ryzen 9 7900: 12 ядер; 24 потока; 5,4 ГГц; 76 МБ кэш-памяти; 65 Вт TDP. Цена — 429 долларов (около 31000 рублей).

В сеть раньше времени утекли цены и характеристики грядущих процессоров AMD Ryzen, которые должны показать на январской выставке CES 2023. Сообщается, что новая линейка будет более доступной по цене, но при этом обладать большими возможностями.