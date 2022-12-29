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58 минут назад

Авторы фэнтезийного экшена Project: The Perceiver показали 45 минут геймплея

Игромания.ру

Создатели фэнтезийного экшена Project: The Perceiver показали 45 минут свежего геймплея игры. Проект был анонсирован в ноябре этого года, им занимаются китайская Papergames и её внутренняя студия 17ZHE.

Авторы Project: The Perceiver показали 45 минут геймплея
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Новый ролик порадует живой демонстрацией геймплея, фрагменты которого уже можно было увидеть в дебютном трейлере, и комментариями разработчиков. Авторы рассказали о некоторых особенностях игры, дизайне окружения и боевых способностях главного героя, среди которых есть умение, которое позволяет принимать внешность противников.

Кроме того, разработчики уделили внимание сражению с одним из боссов, подчеркнув, что протагонист вызывает его на бой несколько раз, до победного конца. То есть каждое поражение действительно является поражением.

В Project: The Perceiver игроки возьмут на себя роль Мастера Варьете и отправятся исследовать мир, охваченный хаосом. Нас ждут захватывающие сражения с разнообразными созданиями, встречи с интригующим кастом персонажей и огромное количество секретов. У проекта нет даты релиза, но известно, что он будет мультиплатформенным.

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