Авторы Project: The Perceiver показали 45 минут геймплея

Создатели фэнтезийного экшена Project: The Perceiver показали 45 минут свежего геймплея игры. Проект был анонсирован в ноябре этого года, им занимаются китайская Papergames и её внутренняя студия 17ZHE.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Новый ролик порадует живой демонстрацией геймплея, фрагменты которого уже можно было увидеть в дебютном трейлере, и комментариями разработчиков. Авторы рассказали о некоторых особенностях игры, дизайне окружения и боевых способностях главного героя, среди которых есть умение, которое позволяет принимать внешность противников.

Кроме того, разработчики уделили внимание сражению с одним из боссов, подчеркнув, что протагонист вызывает его на бой несколько раз, до победного конца. То есть каждое поражение действительно является поражением.