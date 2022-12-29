NAVI по CS:GO вошла в тройку самых популярных команд 2022 года

Статистический сервис Esports Charts опубликовал список киберспортивных команд, турнирные матчи которых собирали наибольшее количество зрителей.
Первое место с большим отрывом занял корейский состав T1 Esports по League of Legends, занявший второе место на чемпионате мира в Мексике и США. Матчи команды в сумме собрали более 112 млн часов просмотра, а также поставила рекорд — за одной из игр одновременно следили 5,1 млн зрителей.
Состав RRQ Hoshi по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang занял второе место, набрав 88 млн просмотрочасов. В тройку также вошла Natus Vincere по CS:GO (более 74 млн).
Топ-10 киберспортивных команд 2022 года по популярности: