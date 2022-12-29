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50 минут назад

NAVI по CS:GO вошла в тройку самых популярных команд 2022 года

Чемпионат.com

Статистический сервис Esports Charts опубликовал список киберспортивных команд, турнирные матчи которых собирали наибольшее количество зрителей.

NAVI по CS:GO вошла в тройку самых популярных команд 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первое место с большим отрывом занял корейский состав T1 Esports по League of Legends, занявший второе место на чемпионате мира в Мексике и США. Матчи команды в сумме собрали более 112 млн часов просмотра, а также поставила рекорд — за одной из игр одновременно следили 5,1 млн зрителей.

Состав RRQ Hoshi по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang занял второе место, набрав 88 млн просмотрочасов. В тройку также вошла Natus Vincere по CS:GO (более 74 млн).

Топ-10 киберспортивных команд 2022 года по популярности:

  1. T1 по League of Legends;
  2. RRQ Hoshi по Mobile Legends;
  3. Natus Vincere по CS:GO;
  4. DRX по League of Legends;
  5. FaZe Clan по CS:GO;
  6. Onic по Mobile Legends;
  7. Gen.G по League of Legends;
  8. EVOS Legends по Mobile Legends;
  9. G2 по CS:GO;
  10. DWG KIA по League of Legends.
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