NAVI по CS:GO вошла в тройку самых популярных команд 2022 года

Первое место с большим отрывом занял корейский состав T1 Esports по League of Legends, занявший второе место на чемпионате мира в Мексике и США. Матчи команды в сумме собрали более 112 млн часов просмотра, а также поставила рекорд — за одной из игр одновременно следили 5,1 млн зрителей.