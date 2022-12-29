Российская студия делает игру по сериалу «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» — популярный сериал, у которого за 15 лет существования так и не появилось ни одной видеоигры. Российская студия Red Star Games хочет исправить это. Команда трудится над игрой по шоу — она называется Supernatural: The Game.

Фото: WARNER BROS. TELEVISION WARNER BROS. TELEVISION

Игра будет состоять из пяти глав. Первую главу, в которой расскажут о детстве Дина и Сэма Винчестеров, раздадут всем бесплатно. Судя по всему, остальные главы будут платные. В небольшом тизере можно увидеть геймплейные кадры и общий вид игры.

Также в ролике можно услышать голос Михаила Тихонова — именно он озвучил Дина Винчестера сначала для телеканала РЕН ТВ, а затем для студии NovaFilm. Больше всего фанаты полюбили именно эту версию персонажа. Актёр согласился принять участие в работе над игрой.

Разработчики рассказали «Чемпионату», что пока не определились с тем, как будут распространять проект. Авторы не исключили, что игра станет эксклюзивом VK Play.

«В данный момент мы ищем инвесторов и спонсоров для полноценной игры и дальнейшего её распространения, поэтому на данный момент сказать не готовы. Возможно, это будет эксклюзив в VK Play, возможно что-то ещё. Но вот саму демоверсию мы будем распространять бесплатно через наше сообщество в "ВКонтакте"».