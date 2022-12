29 декабря покажут новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Сегодня вечером на канале IGN состоится премьера нового геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — в 22:00 по МСК.

Ролик получил название Come to Me («Иди ко мне»). В нём можно будет ознакомиться с прогрессом разработки и, возможно, даже узнать точную дату релиза — по крайней мере, на это надеются многие фанаты. Последним видео-апдейтом по игре GSC Game World делилась ещё летом, когда показывала поездку по Зоне.