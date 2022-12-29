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18 минут назад

Сегодня вечером покажут новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Игромания.руиещё 1

Сегодня вечером на канале IGN состоится премьера нового геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — в 22:00 по МСК.

29 декабря покажут новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ролик получил название Come to Me («Иди ко мне»). В нём можно будет ознакомиться с прогрессом разработки и, возможно, даже узнать точную дату релиза — по крайней мере, на это надеются многие фанаты. Последним видео-апдейтом по игре GSC Game World делилась ещё летом, когда показывала поездку по Зоне.

Новый S.T.A.L.K.E.R. должен выйти не раньше 2023 года, без антипиратской защиты и русской озвучки. Сама GSC Game World не только отрицает слухи о новых переносах игры, но и называет их абсурдом.

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступен на PC, Xbox Series и в Game Pass. Напомним, что официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 в России не будет, но, похоже, что местные подписчики Game Pass смогут получить к игре доступ.

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