В Roblox дети воруют у других детей десятки тысяч долларов

Портал IGN провёл масштабное расследование, связанное с массовым воровством и мошенническими схемами в Roblox. Публикуем основные тезисы.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ежедневная аудитория в Roblox приближается к отметке 60 млн пользователей. Платформа предлагает геймерам массу игр, в которых они могут тратить специальную валюту под названием робаксы. На них покупаются различные внутриигровые предметы, в том числе крайне редкие. Цены на некоторые коллекционные вещи превышают десятки тысяч долларов.

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Мошенники научились воровать дорогие предметы — для этого они используют специальный скрипт, который взламывает аккаунты пользователей.

Хакер показал мне скриншот, на котором были логин и пароль аккаунта Roblox, а также IP-адрес игрока, которого он обманул. На момент взлома в кошельке на этой учётной записи было 467 985 робаксов, что эквивалентно $ 6 тыс.

Один из мошенников, которому всего 13 лет, признался, что он давно промышляет воровством. Кроме того, у одной из жертв он своровал не только дорогостоящие предметы, но и данные кредитной карты. Парень «зарабатывает» в Roblox около € 2 тыс. в неделю. Деньги он тратит на развлечения, при этом родители не в курсе, откуда у него средства.

Ещё один 13-летний хакер выслеживает игроков, у которых есть уникальные дорогие внутриигровые предметы. Он в основном выбирает молодых, неопытных и наивных пользователей Roblox, потому что им легче «повесить на уши лапшу». Путём обмана парень со своим компаньоном зарабатывают около $ 10 тыс. в неделю.

Жулики научились воровать деньги и с помощью «онлайн-казино» RBXFlip, которое доступно на площадке. В подобные системах можно делать ставки на виртуальные предметы в различных играх, которые есть на платформе. На их основе преступники разрабатывают схемы, позволяющие безнаказанно воровать.

Одна из матерей обворованных детей, Кристен Дагг из Австралии, рассказала, что её 11-летняя дочь потеряла все подаренные на день рождения деньги из-за фишинговой ссылки, которая открыла преступникам доступ к её инвентарю стоимостью 12 тыс. рублей.