Elden Ring возглавила список игр за год, которые проходили до финала

Портал How Long To Beat представил статистику за 2022 год, отметив самые успешные игры в разных номинациях — не обошлось и без Elden Ring.

Творение FromSowtfare ироническим образом возглавило сразу два противоположных топа — самых «проходимых» проектов и тех, которые пользователи чаще всего бросали до завершения.Кроме того, она заняла первое место в топе добавляемых в бэкглог игр, чарте проектов с наибольшим количеством рецензий и подборке самых «продолжительных» новинок. Однако в списке популярных игр года Elden Ring заняла вторую позицию, уступив God of War: Ragnarok.

Самые популярные игры года God of War: Ragnarok; Elden Ring; Pokemon Scarlet and Violet; High On Life; Stray; Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion; Vampire Survivors; A Plague Tale: Requiem; The Callisto Protocol; Pentiment.

Чаще всего добавляли в бэклог Elden Ring; Horizon Forbidden West; Stray; Pokemon Legends: Arceus; God of War: Ragnarok; LEGO Star Wars: The Skywalker Saga; Tunic; Dying Light 2: Stay Human; Vampire Survivors; Xenoblade Chronicles 3.

Чаще всего проходили Elden Ring; Stray; Pokemon Legends: Arceus; God of War: Ragnarok; Horizon Forbidden West; Kirby and the Forgotten Land; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge; Xenoblade Chronicles 3; A Plague Tale: Requiem; Tunic.

Чаще всего бросали до завершения Elden Ring; Tunic; Pokemon Legends: Arceus; Vampire Survivors; Scorn; Stray; LEGO Star Wars: The Skywalker Saga; Nobody Saves the World; Sifu; Weird West.Больше всего рецензий Elden Ring; Stray; Pokemon Legends: Arceus; God of War: Ragnarok; Horizon Forbidden West; Kirby and the Forgotten Land; Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge; Tunic; Xenoblade Chronicles 3; A Plague Tale: Requiem.

Лучший рейтинг The Last of Us: Part I (95%); Elden Ring (93%); God of War: Ragnarok (93%); Xenoblade Chronicles 3 (90%); Uncharted: Legacy of Thieves Collection (89%); Pentiment (86%); Neon White (86%); The Case of the Golden Idol (86%); Hitman Trilogy (85%); Horizon Forbidden West (85%).

Худший рейтинг Diablo Immortal (49%); Ghostwire: Tokyo - Prelude (53%); Gungrave G.O.R.E (58%); Cave Crawler (58%); You Will (Not) Remain (59%); Saints Row (60%); Chocobo GP (61%); Somerville (62%); Pupperazzi (62%); The one who pulls out the sword will be crowned king (63%).