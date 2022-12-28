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52 минуты назад

Зима, роботы и зомби: топ бесплатных браузерных шутеров под Новый год

Игромания.ру

Приближаются новогодние праздники, а это значит, что у некоторых пользователей появится дополнительное свободное время, которое можно посвятить отдыху и разным развлечениям, в том числе и играм.

Зима, роботы и зомби: топ бесплатных браузерных шутеров под Новый год
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но не всегда под рукой может оказаться мощный PC, особенно когда следующий год встречают в разъездах — поэтому представляем небольшую подборку браузерных шутеров для подобной ситуации, которые не потребуют сильных мощностей и помогут скрасить время.

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Winter Clash 3D

Отлично подходящий под тематику нового года проект, где пользователи возьмут на себя роль Санты — ему предстоит выступить против взбунтовавшихся эльфов, используя для этого силу огнестрела. Кроме того, на снежной карте с маяком и подводной лодкой расположены различные бонусы, позволяющие быстрее добиться победы — те же сапоги для ускорения.А ещё у команды противника потребуется увести из-под носа целого снеговика, пытаясь доставить того к себе на базу. Заодно можно прокачивать персонажа, улучшая мощь оружия и характеристики.

Paint Strike

Если под рукой нет Nintendo Switch, а попробовать что-то в духе Splatoon хочется, то существует альтернативный вариант в виде Paint Strike.

Концепция довольно проста — игрок берёт на себя роль бойца, вооружённого смешной шапкой и оружием с краской. Для победы над противником нужно «закрасить его», причём в процессе битв разноцветной становится вся арена.

Moon Clash Heroes

Шутер, в котором герои отправляются для сражений на станцию Луны, где пользователь превратится в боевого робота. В битвах можно пользоваться преимуществами не только футуристического оружия, но и самого поля, где расположились порталы и другие подобные хитрые лазейки.Кроме того, сейчас проект как раз оформили под праздничное настроение, украсив карту подарками, ёлкой и снеговиком.

Bullets & Brains

Красочный аркадный шутер с видом «сверху», действие которого разворачивается в мире постапокалипсиса. Игроку предстоит сражаться с зомби, пытаясь пробиться через толпы монстров на «мультяшной» карте. Для победы нужно не только остаться целым, но и дождаться прилёта спасательного вертолёта — в процессе собирая дополнительное время и здоровье. Мешать цели персонажа будут разнообразные противники, включая и больших боссов.

Little Robot

Ещё один проект с видом «сверху» про маленького робота, которому нужно добраться до заветной платформе на разных уровнях. Однако дорогу ему преграждают другие механизированные противники различных размеров, разбираться с которыми предстоит с помощью собственного вооружения. При этом некоторых врагов можно взять под контроль, чтобы усилить свою мощь и быстрее достичь цели. Ещё из супостатов выпадают монетки, которые тратятся на улучшение экипировки и оружия (есть даже аналог светового меча).

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