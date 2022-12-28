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1 час назад

Авторы Apex Legends обновят античит в 2023 году

Игромания.ру

Любители нечестной игры в королевской битве Apex Legends могут получить удар под дых. По словам специалиста по безопасности Конора Форда, в 2023 году античит мультиплеерного шутера ожидают некоторые «захватывающие нововведения и кое-какие изменения».

Авторы Apex Legends обновят античит в 2023 году
Фото: Игромания.руИгромания.ру

К сожалению, Форд не дал даже намёка на то, когда античит получит обновление, несмотря на то, что разговоры о работе над его улучшением ведутся многие месяцы.

Ранее Apex Legends получила последнее в 2022 году обновление, исправившее парочку весьма неприятных багов. Кроме того, игра попала в подборку лучших боевых пропусков по версии Kotaku, отметившись реабилитацией относительно предыдущих сезонов.

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