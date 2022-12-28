В новом ролике аниме по NieR:Automata показали титры и сражения

Создатели аниме по NieR:Automata представили новый ролик проекта, премьера которого намечена на 7 января 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В свежем трейлере в очередной раз мелькнули главные персонажи в лице андроидов 2B и 9S, а ещё авторы, похоже, показали отрывки с титрами проекта, включая и первую заставку. Кроме того, создатели продемонстрировали многочисленные сцены сражений, в которых участвуют герои.

Премьера NieR:Automata Ver1.1a намечена на 7 января, а релиз должен состояться сразу во множестве стран и регионов.