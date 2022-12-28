Директор Fallout: New Vegas рассказал о создании персонажей в Pentiment

Если персонаж начнёт рассказывать какие-то детали просто потому, что до игрока нужно донести информацию, то такой результат автора не устроит. И он пытался улучшить этот метод в последних своих проектах, включая и Pentiment. Поэтому такая информация должна быть очень важной для героя, который сообщает её главному персонажу — и при этом звучать естественно.

В качестве примера он привёл Тиля Кройцера, который рассказывает игроку историю местных локаций. Этот пастух раньше обладал доступом к церковной библиотеке, откуда и почерпнул все свои знания. Кроме того, он работает в поле и видит римские руины, что добавляет ему информацию и по этому направлению. Ещё одной темой проекта стало исследование того, как развивалась вера в регионе. В игре можно найти следы старых обычаев и тому подобного, для раскрытия которых тоже требуется определённый контекст и персонаж — «Больной Питер». Он уважает старые традиции, они важны для него, поэтому он и может поведать о прошлом игроку. Сойер отметил, что герои проекта — не какие-то абстрактные ходячие «уроки истории», а люди со своими целями и верой, поэтому они так хорошо и работают в нарративе. В процессе общения игрок узнаёт не только данные об этом периоде, но и получает намёки о роли того или иного жителя в убийстве.