Стример прошёл Elden Ring, запинав всех боссов до смерти

Elden Ring отличная игра для тех, кто хочет испытать свои нервы на прочность и попробовать свои силы. Игроки, которым не хватает обычной сложности тайтла, придумывают испытания сами себе. Одним из таких геймеров стал стример под ником Ainrun.

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Он прошёл Elden Ring, буквально запинывая насмерть всех боссов. Во время боёв он применял пинки, щиты и различные кольца с эффектами. Другим оружием стример не пользовался. Дольше всего Ainrun убивал Огненного великана — на его убийство ушло чуть больше часа.

Прямо сейчас стример ведёт прямой эфир, на котором таким же способом борется с Апостолом божественной кожи — процесс идёт в целом хорошо. Стоит отметить, что персонаж стримера уже довольно хорошо прокачан.