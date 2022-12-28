Arkane может работать над DLC или сиквелом Deathloop

В ходе трансляции на YouTube-канале Streamily актёры озвучки Джейсон Келли и Озиома Акага, подарившие свои голос главным действующим лицам стелс-шутера Deathloop, случайно выдали информацию о возможном продолжении. На это обратили внимание на DTF.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Келли, озвучивший Кольта, рассказал о том, что у их персонажей есть кодовые имена, которые он не может назвать, поскольку студия Arkane всё ещё периодически нанимает актёров для работы. Поняв, что из его слов можно сделать определённые выводы, Джейсон принялся кривляться, лишь подчеркнув, что сболтнул лишнего.

Судя по всему, Arkane не забыла об игре и работает либо над дополнением для неё, либо над полноценным продолжением, в котором вернутся оба героя. Так или иначе, о работе над неким новым проектом Джейсон Келли сообщал ещё в мае. Тогда он использовал хэштег #deathloop.