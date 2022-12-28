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33 минуты назад

Arkane может работать над DLC или сиквелом Deathloop

Игромания.ру

В ходе трансляции на YouTube-канале Streamily актёры озвучки Джейсон Келли и Озиома Акага, подарившие свои голос главным действующим лицам стелс-шутера Deathloop, случайно выдали информацию о возможном продолжении. На это обратили внимание на DTF.

Arkane может работать над DLC или сиквелом Deathloop
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Келли, озвучивший Кольта, рассказал о том, что у их персонажей есть кодовые имена, которые он не может назвать, поскольку студия Arkane всё ещё периодически нанимает актёров для работы. Поняв, что из его слов можно сделать определённые выводы, Джейсон принялся кривляться, лишь подчеркнув, что сболтнул лишнего.

Судя по всему, Arkane не забыла об игре и работает либо над дополнением для неё, либо над полноценным продолжением, в котором вернутся оба героя. Так или иначе, о работе над неким новым проектом Джейсон Келли сообщал ещё в мае. Тогда он использовал хэштег #deathloop.

Релиз Deathloop состоялся 14 сентября 2021 года на PC и PlayStation 5. Игра была временным консольным эксклюзивом Sony. Релиз на Xbox оставался вопросом времени, и Deathloop действительно вышла на «зелёной» платформе 20 сентября 2022 года.

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