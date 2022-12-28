В Индии киберспорт признали официальным видом спорта

Правительство Индии признало киберспорт официальным видом спорта в стране, при этом за данное направление будет отвечать местное министерство по делам молодёжи.
Интересно, что киберспорт отделят от понятия «гейминг», подчеркнув соревновательную природу данного направления. Отмечается, что участники подобных турниров применяют свои физические и умственные умения, сражаясь в определённых жанрах игр.
Директор федерации киберспорта Локеш Суджи при этом отметил, что в скором времени киберспорт встанет в одну лигу с другими крупными и популярными дисциплинами в стране — вроде футбола, баскетбола и крикета.
Кроме того, ожидается, что в 2023 году у киберспортсменов появятся новые возможности, а направление будет всё более актуальным.
Кстати, недавно о планах по введению киберспортивных дисциплин в вузах сообщило и правительство России — их хотят внедрить в учебные заведения до конца 2024 года. А «Первый канал» уже предложил одному из стримеров CS:GO стать ведущим ночного шоу про игры.