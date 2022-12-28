В Индии киберспорт признали официальным видом спорта

Правительство Индии признало киберспорт официальным видом спорта в стране, при этом за данное направление будет отвечать местное министерство по делам молодёжи.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Интересно, что киберспорт отделят от понятия «гейминг», подчеркнув соревновательную природу данного направления. Отмечается, что участники подобных турниров применяют свои физические и умственные умения, сражаясь в определённых жанрах игр.

Директор федерации киберспорта Локеш Суджи при этом отметил, что в скором времени киберспорт встанет в одну лигу с другими крупными и популярными дисциплинами в стране — вроде футбола, баскетбола и крикета.

Кроме того, ожидается, что в 2023 году у киберспортсменов появятся новые возможности, а направление будет всё более актуальным.