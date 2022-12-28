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51 минуту назад

В Индии киберспорт признали официальным видом спорта

Игромания.ру

Правительство Индии признало киберспорт официальным видом спорта в стране, при этом за данное направление будет отвечать местное министерство по делам молодёжи.

В Индии киберспорт признали официальным видом спорта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Интересно, что киберспорт отделят от понятия «гейминг», подчеркнув соревновательную природу данного направления. Отмечается, что участники подобных турниров применяют свои физические и умственные умения, сражаясь в определённых жанрах игр.

Директор федерации киберспорта Локеш Суджи при этом отметил, что в скором времени киберспорт встанет в одну лигу с другими крупными и популярными дисциплинами в стране — вроде футбола, баскетбола и крикета.

Кроме того, ожидается, что в 2023 году у киберспортсменов появятся новые возможности, а направление будет всё более актуальным.

Кстати, недавно о планах по введению киберспортивных дисциплин в вузах сообщило и правительство России — их хотят внедрить в учебные заведения до конца 2024 года. А «Первый канал» уже предложил одному из стримеров CS:GO стать ведущим ночного шоу про игры.

Игры,Правительство РФ,Первый канал,
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